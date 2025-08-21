9 Millionen € Schulden: Metallfirma gibt nicht auf

Derzeit sorgen in Tirol beinahe täglich Firmenpleiten für Schlagzeilen. Donnerstagabend wurde bekannt, dass die Tirolmetall GmbH stolze neun Millionen Euro Schulden hat. Trotzdem soll das Unternehmen weitergeführt werden.
Beim Landesgericht Innsbruck hat der Betrieb aus Langkampfen, der 37 Mitarbeiter zählt, einen Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. „Die Schuldnerin ist ein metallverarbeitendes Unternehmen, welches insbesondere Maschinenbauer und mittelständische Industrieunternehmen aus diversen Branchen zu seinen Kunden zählt“, heißt es vom KSV1870. Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 2016.
Die Eigenkapitalquote war zwar positiv, jedoch immer im einstelligen Prozentbereich gelegen.
Der KSV1870 in einer Aussendung
„Stark auf Fremdkapital angewiesen“
„Analysiert man die vorliegenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024 ist rasch erkennbar, dass dieses Unternehmen sehr stark auf Fremdkapital angewiesen ist. Die Eigenkapitalquote war zwar positiv, jedoch immer im einstelligen Prozentbereich gelegen.“ Aktuell haften knapp neun Millionen Euro offen aus. „Rund fünf Millionen Euro betreffen Bankinstitute, etwa 1,9 Millionen Euro Lieferanten. Der Rest entfällt insbesondere auf Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen.“
Möglicher Investor steht bereit
Das Unternehmen plant laut dem KSV1870 eine Sanierung. „Aktuell bietet die Insolvenzschuldnerin den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an.“ Die Gründe für die Insolvenz sieht der KSV1870 in der Übersiedlung des Betriebsstandortes und der schlechten Marktentwicklung im Vorjahr.
Laut dem Geschäftsführer der Tirolmetall GmbH stehe ein möglicher Investor bereit, um eine allenfalls notwendige Liquiditätsspritze bereitzustellen.
