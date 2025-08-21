9 Millionen € Schulden: Metallfirma gibt nicht auf

„Stark auf Fremdkapital angewiesen“

„Analysiert man die vorliegenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024 ist rasch erkennbar, dass dieses Unternehmen sehr stark auf Fremdkapital angewiesen ist. Die Eigenkapitalquote war zwar positiv, jedoch immer im einstelligen Prozentbereich gelegen.“ Aktuell haften knapp neun Millionen Euro offen aus. „Rund fünf Millionen Euro betreffen Bankinstitute, etwa 1,9 Millionen Euro Lieferanten. Der Rest entfällt insbesondere auf Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen.“