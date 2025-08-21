Deutscher Polizist nach Tankstellenraub getötet

Nach Schüssen brach Panik aus

„Gegen 18 Uhr hörte ich plötzlich Knallgeräusche – zuerst dachte ich, es wären Böller. Doch dann wurde mir klar: Das sind echte Schüsse! Sie klangen wie aus einer Pistole, vielleicht ein kleineres Kaliber“, schilderte ein Augenzeuge die dramatischen Szenen. Dann sei Panik ausgebrochen. „Jugendliche rannten schreiend davon, Mädchen schrien, liefen in alle Richtungen. Man konnte die Angst in ihren Gesichtern sehen“, so der Zeuge.