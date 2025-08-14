ORF-Star Rainer Pariasek muss verletzt moderieren

LIVE: Ambitionierter Beginn von Rapid bei Dundee!
Europacup-TICKER
Ja, was ist denn da passiert, fragten sich die Fußball-Fans am Donnerstagabend vor den TV-Bildschirmen, als sie plötzlich ORF-Star Rainer Pariasek mit einer Arm-Stütze moderieren sahen.
Pariasek saß im ORF-Studio neben den Experte Herbert Prohaska und Helge Payer mit einer Ellenbogen-Stütze und einer dicken Schlinge um den Hals – doch angesprochen hat er die Verletzung nicht. Der ORF-Mann begrüßte die Zuschauer, ging sofort in medias res.
Europacup-Dreierpack
Schließlich stand der Europacup-Dreierpack mit den Spielen Wolfsberg gegen PAOK Saloniki, Dundee United gegen Rapid Wien und Austria Wien gegen Banik Ostrava am Programm – und diese Knaller-Partien wollte sich der 60-jährige Sport-Moderator dann offenbar doch nicht entgehen lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.