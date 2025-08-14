ORF-Star Rainer Pariasek muss verletzt moderieren

Europacup-Dreierpack

Schließlich stand der Europacup-Dreierpack mit den Spielen Wolfsberg gegen PAOK Saloniki, Dundee United gegen Rapid Wien und Austria Wien gegen Banik Ostrava am Programm – und diese Knaller-Partien wollte sich der 60-jährige Sport-Moderator dann offenbar doch nicht entgehen lassen.