Mit Schlinge im Studio

ORF-Star Rainer Pariasek muss verletzt moderieren

Fußball International
14.08.2025 19:34
Rainer Pariasek
Rainer Pariasek(Bild: Krone KREATIV/orf)

Ja, was ist denn da passiert, fragten sich die Fußball-Fans am Donnerstagabend vor den TV-Bildschirmen, als sie plötzlich ORF-Star Rainer Pariasek mit einer Arm-Stütze moderieren sahen.

Pariasek saß im ORF-Studio neben den Experte Herbert Prohaska und Helge Payer mit einer Ellenbogen-Stütze und einer dicken Schlinge um den Hals – doch angesprochen hat er die Verletzung nicht. Der ORF-Mann begrüßte die Zuschauer, ging sofort in medias res.

Europacup-Dreierpack
Schließlich stand der Europacup-Dreierpack mit den Spielen Wolfsberg gegen PAOK Saloniki, Dundee United gegen Rapid Wien und Austria Wien gegen Banik Ostrava am Programm – und diese Knaller-Partien wollte sich der 60-jährige Sport-Moderator dann offenbar doch nicht entgehen lassen. 

Ähnliche Themen
Rainer PariasekHerbert ProhaskaHelge Payer
ORF
Europacup
