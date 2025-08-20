USA will sich an Chip-Herstellern beteiligen

Weißes Haus verweist auf nationale Sicherheit

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte am Dienstag bestätigt, dass Lutnick an einer Vereinbarung mit Intel über eine zehnprozentige Staatsbeteiligung arbeite. „Der Präsident will die Bedürfnisse Amerikas sowohl aus nationaler Sicherheitssicht als auch aus wirtschaftlicher Sicht an erste Stelle setzen“, sagte sie vor Journalisten.