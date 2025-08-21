Diskonter muss Kinder-Schwimmwesten zurückrufen

Beim Diskonter TK Maxx wurden bis vor Kurzem Schwimmwesten verkauft, die laut Angaben des Unternehmens „ein Ertrinkungsrisiko darstellen“, wenn sie für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Kunden werden aufgefordert, die Produkte nicht mehr zu nutzen und in eine Filiale zurückzubringen.
Die Schwimmwesten würden eine fälschlich angebrachte CE-Kennzeichnung aufweisen, wie das Unternehmen auf seiner Website erklärte. Sie seien allerdings nicht gemäß den erforderlichen Sicherheitsstandards getestet worden – daher bekommen alle Kunden, die den Artikel gekauft haben, ihr Geld zurück.
Die Produkte möglicherweise nicht als Schwimmhilfe geeignet und können, wenn sie als solche verwendet werden, ein Ertrinkungsrisiko für Kinder darstellen. Der Preis der Schwimmwesten, die mit vielen verschiedenen Motiven wie Walen, Dinosauriern, Haien oder Seesternen bedruckt war, war zum Preis von 12,99 Euro zu haben.
Die Produktcodes der vom Rückruf betroffenen Ware auf Kassenbeleg und Preisetikett lauten: 819858, 819860, 819862, 819872, 819873, 819874, 819875, 819876, 819877, 819878, 819879, 819880, 819881, 819882, 819883, 819890, 819891, 819892, 819893, 819894, 819895, 819896, 819897, 819898, 819899, 819900, 819901, 819902, 819903.
