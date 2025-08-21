Diskonter muss Kinder-Schwimmwesten zurückrufen

Die Produkte möglicherweise nicht als Schwimmhilfe geeignet und können, wenn sie als solche verwendet werden, ein Ertrinkungsrisiko für Kinder darstellen. Der Preis der Schwimmwesten, die mit vielen verschiedenen Motiven wie Walen, Dinosauriern, Haien oder Seesternen bedruckt war, war zum Preis von 12,99 Euro zu haben.