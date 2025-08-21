Wolfsberger AC gegen Omonia Nikosia ab 19 Uhr LIVE

Rapid verlor im Dezember bei Omonia 1:3

In den 2000er-Jahren gelang in zehn Auswärtsspielen von Bundesliga-Vertretern auf Zypern nur ein Sieg bei ganzen sieben Niederlagen. Eine davon kassierte Rapid im vergangenen Dezember in der Conference League bei Omonia mit 1:3. Vier von jenen Akteuren, die damals starteten, dürften auch am Donnerstag wieder beginnen. Anders als der WAC hat Omonia noch kein Meisterschaftsspiel in den Beinen. Die Auftaktrunde gegen AEK Larnaka am vergangenen Wochenende wurde zur besseren Vorbereitung auf den Trip nach Klagenfurt verschoben.