Warschau zu Moskau: War „vorsätzliche Provokation“

„Äußerst unfreundliche Handlung“

Laut dem polnischen General Dariusz Malinowski handelte es sich bei dem Flugobjekt um „eine Lockvogeldrohne, die nicht bewaffnet war, aber einen Selbstzerstörungssprengkopf mitführte“. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft kam die Drohne mutmaßlich aus Belarus. Diese „äußerst unfreundliche Handlung gegenüber der Republik Polen sowie gegenüber den europäischen Staaten“ stelle „die Glaubwürdigkeit der Russischen Föderation als zuverlässiger Teilnehmer an jedem Friedensprozess in Frage“, fügte Wronski hinzu.