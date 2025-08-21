Nach Handy und Laptop ist Smartwatch im Fokus

War Pilnacek alleine?

Pilnacek hatte beim Verlassen des Hauses seiner Freundin im niederösterreichischen Rossatz sein Handy zurückgelassen. Stunden später war er tot. Große Frage: Was ist dazwischen passiert? Die Smartwatch suchte laut Bericht nach verbindungstauglichen Geräten. Und hat sie auch gefunden. Tatsächlich können die ausgewerteten Daten, die auch der „Krone“ vorliegen, so interpretiert werden, als sei Pilnacek in den Stunden vor seinem Tod nicht alleine am Ufer des Nebenarmes der Donau gewesen. „Möglicherweise waren in der Nähe mehrere bluetoothfähige Geräte.“