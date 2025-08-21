Mexikanerin ist jetzt teuerste Kickerin der Welt

So steht es bei Crystal Palace gegen Fredrikstad
US-Frauen-Champion Orlando Pride hat die mexikanische Offensivspielerin Lizbeth Ovalle zur teuersten Spielerin der Welt gemacht.
Wie der Klub der National Women‘s Soccer League (NWSL) am Donnerstag bekannt gab, wurde die 25-Jährige für 1,5 Millionen Dollar (1,29 Mio. Euro) von Tigres Femenil aus Mexiko verpflichtet. Den bisherigen Rekord hielt Olivia Smith, die Kanadierin war vor einem Monat für 1,16 Mio. Euro von Liverpool zu Champions-League-Sieger Arsenal gewechselt.
Ovalle hat in 294 Spielen für Tigres 136 Tore und 103 Vorlagen verzeichnet sowie bisher 81 Länderspiele für Mexiko bestritten (20 Tore).
