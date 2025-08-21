Mexikanerin ist jetzt teuerste Kickerin der Welt

Wie der Klub der National Women‘s Soccer League (NWSL) am Donnerstag bekannt gab, wurde die 25-Jährige für 1,5 Millionen Dollar (1,29 Mio. Euro) von Tigres Femenil aus Mexiko verpflichtet. Den bisherigen Rekord hielt Olivia Smith, die Kanadierin war vor einem Monat für 1,16 Mio. Euro von Liverpool zu Champions-League-Sieger Arsenal gewechselt.