Lizbeth Ovalle

Mexikanerin ist jetzt teuerste Kickerin der Welt

Fußball International
21.08.2025 21:33
Lizbeth Ovalle
Lizbeth Ovalle(Bild: AP/Marcio Jose Sanchez)

US-Frauen-Champion Orlando Pride hat die mexikanische Offensivspielerin Lizbeth Ovalle zur teuersten Spielerin der Welt gemacht.

Wie der Klub der National Women‘s Soccer League (NWSL) am Donnerstag bekannt gab, wurde die 25-Jährige für 1,5 Millionen Dollar (1,29 Mio. Euro) von Tigres Femenil aus Mexiko verpflichtet. Den bisherigen Rekord hielt Olivia Smith, die Kanadierin war vor einem Monat für 1,16 Mio. Euro von Liverpool zu Champions-League-Sieger Arsenal gewechselt.

Ovalle hat in 294 Spielen für Tigres 136 Tore und 103 Vorlagen verzeichnet sowie bisher 81 Länderspiele für Mexiko bestritten (20 Tore).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Lizbeth Ovalle
