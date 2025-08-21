Im Gesundheitssystem versickern Milliarden

Milliarden versickern ohne Nutzen für Patienten

Über 7 Milliarden Euro wären durch eine echte Reform einzusparen, ist Pichlbauer sicher – und das ohne, dass darunter die Qualität der Versorgung leidet. Zu diesen Summen kommen auch internationale Studien. Gesamt kostet das Gesundheitssystem den Staat jährlich 45 Milliarden Euro, 7 Milliarden Euro entsprechen 15 Prozent. Damit wäre Österreich auch ungefähr im OECD-Schnitt. Österreich hat ein duales System aus 50 Prozent Steuer- und 50 Prozent Beitragsfinanzierung, wie es sonst nur noch in Griechenland Praxis ist.