Györi ETO gegen Rapid ab 19 Uhr LIVE

Zivkovic zählt bei Györ noch nicht zum Stamm

Der von Györ geholte Ex-Rapidler Jovan Zivkovic zählt noch nicht zur ersten Elf. Der 19-jährige Offensivspieler wurde von Rapid im Juli abgegeben, nachdem er sich in Wien nicht durchsetzen hatte können. Von vielen Seiten war ihm zwar großes Talent bescheinigt worden, unter den Trainern Zoran Barisic und Robert Klauß gab es aber nur sporadische Einsätze. Nun gehört er zur jungen Truppe von Trainer Balazs Borbely, der neben ungarischen Talenten auch einige Legionäre, vor allem aus den umliegenden Ländern, unter seinen Fittichen hat. Bisher hat Zivkovic drei Kurzeinsätze absolviert.