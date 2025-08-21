Didi Kühbauer „sehr, sehr stolz“ auf sein Team

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Das war ein Gegner, der im letzten Drittel genau weiß, was er tut. Und so bin ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Denn einen Rückstand umzudrehen, ist international noch schwerer als national. Wir sind aber keinesfalls durch, das wird auswärts noch einmal richtig schwer, auch mit den Temperaturen, aber wir müssen das so nehmen. Durch den 2:1-Siegtreffer kann sich aber ein ähnliches Spiel ergeben wie hier in Klagenfurt. Sie müssen weiter etwas tun, Chancen erarbeiten.“