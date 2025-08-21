Didi Kühbauer „sehr, sehr stolz“ auf sein Team

Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel des WAC gegen Nikosia (2:1).
Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Das war ein Gegner, der im letzten Drittel genau weiß, was er tut. Und so bin ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Denn einen Rückstand umzudrehen, ist international noch schwerer als national. Wir sind aber keinesfalls durch, das wird auswärts noch einmal richtig schwer, auch mit den Temperaturen, aber wir müssen das so nehmen. Durch den 2:1-Siegtreffer kann sich aber ein ähnliches Spiel ergeben wie hier in Klagenfurt. Sie müssen weiter etwas tun, Chancen erarbeiten.“
Nikolas Polster (WAC-Tormann): „Wir haben das gegen einen offensivstarken Gegner echt gut gemacht. Und wenn die Jungs einmal etwas zulassen, dann bin ich da. Ich und wir alle können sehr zufrieden sein. Auswärts erwartet uns noch einmal ein richtig heißes Spiel. Von der Stimmung und den Temperaturen her.“
Henning Berg (Nikosia-Trainer): „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, hatten gute Chancen und haben hinten gut gearbeitet, einige Schüsse geblockt. In der Besetzung des Strafraums müssen wir im Rückspiel besser werden.“
