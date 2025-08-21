Gregoritsch feiert Bröndby-Debüt in Straßburg
Conference League
Nur einen Tag nach der Wechsel-Bekanntgabe hat ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch sein Debüt für Bröndby IF gefeiert.
Der 31-Jährige wurde im Qualifikations-Play-off-Hinspiel zur Conference-League bei Racing Straßburg nach 68 Minuten eingewechselt. Die Partie endete 0:0, was den Dänen für das Rückspiel alle Möglichkeiten zum Erreichen der Ligaphase offen lässt.
Eine 1:2-Pleite kassierte der FSV Mainz 05 trotz 1:0-Führung auswärts bei Rosenborg Trondheim. ÖFB-Ass Philipp Mwene spielte bei den Deutschen durch.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.