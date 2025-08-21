Kärntner-Liga-Kicker trifft auf Bayern München

Eigentlich trägt Kärntner-Liga-Aufsteiger Matrei die Heimspiele Samstag aus, diesmal musste man ausweichen. Denn ein Kicker der Osttiroler fordert Bayern München. Gegen ATUS Ferlach setzt man auf die Heimstärke. Bei Lokalrivale Nußdorf stottert der Motor noch. Der KAC hofft gegen Dellach/G. auf den ersten „Dreier“. Und im Lavanttal prallen die Torfabriken der Liga aufeinander.