Matthias Schwab beim British Masters in Führung

Golfprofi Matthias Schwab hat sich mit seiner wohl besten Runde in diesem Jahr an die Spitze des Klassements beim British Masters gesetzt.
Der Steirer spielte am Donnerstag im legendären Belfry Resort von Sutton Coldfield beim mit 3,5 Mio. Dollar dotierten Event eine 66 (6 unter Par) und ist damit Teil eines Quartetts, das gleichauf in Führung liegt.
Dem 30-Jährigen gelangen auf seiner Runde u.a. gleich zwei Eagles. Bernd Wiesberger belegt nach einer 71 (1 unter) Rang 22.
