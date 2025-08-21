Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus

Gründliche Prüfung von Spitalsbetreiber angekündigt

Seitens der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Nach gründlicher interner Prüfung müssen wir mit Bedauern bestätigen, dass es tatsächlich zu einem Fehler gekommen ist. Das Versehen ist aufgrund engmaschiger Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie standardisierter Verfahren äußerst unwahrscheinlich – dennoch ist es hier zu einem Fehler in einem äußerst sensiblen Bereich gekommen, der so nicht passieren darf. Wie genau es dazu kam, wird derzeit abteilungsübergreifend untersucht.“

Der Wiener Bestatter fühlt sich indes bestätigt: „Wir sehen es als unsere Pflicht, in jedem einzelnen Fall höchste Aufmerksamkeit walten zu lassen. Nur so konnte dieser Fehler überhaupt aufgedeckt werden.“