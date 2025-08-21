Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bestatter schritt ein

Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus

Wien
21.08.2025 19:30
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.(Bild: sudok1 - stock.adobe.com)

Belastende Stunden für einen trauernden Wiener. Seine tote Mutter sollte am Mittwoch von der Pathologie im UKH Meidling abgeholt werden, doch ihr Leichnam trug einen falschen Fußpass. Dem Bestatter fiel die Verwechslung jedoch in letzter Minute auf, die Ärzte waren sprachlos ...

0 Kommentare

„Ich war in einer emotionalen Zwickmühle. Ich wollte die Angehörigen nicht verärgern, aber auch keinen falschen Menschen begraben“, sagt Marijan Martinovic sichtlich aufgewühlt auf der Couch seines Bestattungsinstitutes in Wien-Hernals sitzend, wenn er erzählt, was sich tags zuvor abgespielt hat.

Er sollte die verstorbene Mutter eines Wieners aus der Pathologie holen, doch als er das Kühlfach öffnete und mit der verpflichtenden Identitätskontrolle begann, nahm der Wahnsinn seinen Lauf.

Armpass korrekt, Fußpass aus dem Nebenfach?
„Wir wussten sofort, dass hier etwas nicht stimmen kann“, sagt der 38-jährige Unternehmer. Denn die Tote hatte zwei unterschiedliche Identitäten, was selbst den anwesenden Pathologen sprachlos machte: Am Armpass stand der korrekte Name jener Verstorbenen, die abgeholt werden sollte. Am Fußpass aber ein anderer. Wie sich herausstellen sollte, war es der Name einer Toten im Nebenfach.

In der Pathologie vom UKH Meidling in Wien gingen am Mittwoch die Wogen hoch. Eine „gründliche ...
In der Pathologie vom UKH Meidling in Wien gingen am Mittwoch die Wogen hoch. Eine „gründliche interne Prüfung“ ist laut AUVA im Laufen.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

63-Jährige musste von Sohn identifiziert werden
Für den Sohn der 63-jährigen Toten begann ein Albtraum: Entgegen seinem ursprünglichen Wunsch, die eigene Mama würdevoll überführen zu lassen, musste er sie anhand von Fotos identifizieren.

„Ich musste den Mann sanft dazu drängen“, sagt der Bestatter. „Es war die Hölle. Auf dem Bild war die ungeschönte Wahrheit zu sehen. Normalerweise arbeiten wir mit Photoshop, wenn Angehörige letzte Bilder wollen.“

Bestatter Martinovic zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ geschockt. Die AUVA bestätigt den ...
Bestatter Martinovic zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ geschockt. Die AUVA bestätigt den Fall „mit Bedauern“ und entschuldigt sich bei den Angehörigen.(Bild: Jöchl Martin)

Doch die Identifizierung gelang erst im zweiten Anlauf. Stunden nach dem ersten Blick auf das verstörende Foto war sich der Sohn nicht mehr sicher – und so musste er persönlich den schweren Weg in die Pathologie antreten. Martinovic ist klar: „Es ist das Letzte, was Familienmitglieder wollen, einen Anruf vom Bestatter, der sagt: ,Ich bin mir nicht sicher, ob das ihre Mutter ist ...’“

Zitat Icon

Ich bin als Bestatter geschockt. Aber natürlich emotional nicht gebunden. Hier geht es um die Gefühle der Hinterbliebenen.

Marijan Martinovic, Bestattung Memoria

Für die Hinterbliebenen war es naturgemäß ein zutiefst schmerzhafter Moment. Schlimmer wäre es nur gewesen, wenn schlussendlich eine falsche Verstorbene übergeben worden wäre.

Gründliche Prüfung von Spitalsbetreiber angekündigt
Seitens der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Nach gründlicher interner Prüfung müssen wir mit Bedauern bestätigen, dass es tatsächlich zu einem Fehler gekommen ist. Das Versehen ist aufgrund engmaschiger Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie standardisierter Verfahren äußerst unwahrscheinlich – dennoch ist es hier zu einem Fehler in einem äußerst sensiblen Bereich gekommen, der so nicht passieren darf. Wie genau es dazu kam, wird derzeit abteilungsübergreifend untersucht.“

Der Wiener Bestatter fühlt sich indes bestätigt: „Wir sehen es als unsere Pflicht, in jedem einzelnen Fall höchste Aufmerksamkeit walten zu lassen. Nur so konnte dieser Fehler überhaupt aufgedeckt werden.“

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Meidling
KrankenhausMutterLeichnam
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 22°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
20° / 22°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
20° / 21°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
19° / 21°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
17° / 21°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.679 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
151.343 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
140.367 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1306 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1165 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Wien
Conference League
LIVE: Rapid trifft in Györ und macht weiter Druck
„Krone“ live vor Ort
Wien in Tracht: „Es lebe der Neustifter Kirtag!“
„Seid verantwortlich!“
Gaza-Aktivisten dringen in Newsroom des ORF ein
Bestatter schritt ein
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
Gefragte Materialien
Stoober Keramik verleiht Wiener Villa neuen Glanz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf