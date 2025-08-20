Vorteilswelt
„Historische Erfolge“

Weißes Haus lanciert offiziellen TikTok-Kanal

20.08.2025 09:55
TikTok ist mit seinen Kurzvideos eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen. Die App gehört ...
TikTok ist mit seinen Kurzvideos eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen. Die App gehört zum chinesischen Konzern Bytedance mit Hauptsitz in Peking – was in den USA Spionagebefürchtungen erzeugt.(Bild: AFP/OLIVIER DOULIERY)

Das Weiße Haus hat ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto „@whitehouse“ nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren.

Das sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. „Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren“, so Leavitt.

US-Präsident Donald Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte.

Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet sind und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.

