Gaza-Aktivisten dringen in Newsroom des ORF ein

Am Donnerstag ist es laut „Krone“-Informationen zu einer Störaktion durch propalästinensische Aktivisten am Küniglberg gekommen. Diese drangen in den Newsroom am ORF-Mediencampus ein und randalierten dort lautstark. Die Polizei hatte den Protest nach kurzer Zeit aufgelöst und die Aktivisten vom Gelände begleitet.
Wie die Aktivisten sich Zutritt zum ORF-Gelände verschafft haben, werde derzeit untersucht. Kursierende Video-Aufnahmen zeigen sechs Aktivisten, die auf dem Boden liegend von den Polizisten festgehalten werden. Zuvor sollen diese auf dem Gelände herumgeschrien und Wände im Eingangsbereich beschmiert haben.
Flugblätter durch Newsroom geworfen
Der Protest der Gaza-Aktivisten richtet sich gegen die aggressive Politik Israels, die laut ihren Aussagen einen Genozid im Gazastreifen verüben würden. Während des laufenden Betriebs im ORF-Newsroom warfen die Aktivisten Flugblätter in die Luft, eine Frau schrie: „Ihr seid alle verantwortlich für den Genozid in Gaza!“
Protestaktion vorweg auf Instagram angekündigt
Warum der ORF als Zielscheibe für die Protestaktion ausgewählt wurde, dürfte damit zusammenhängen, dass dieser laut den Aktivisten nicht ausreichend über die dort vorherrschende Hungersnot berichtet. Ein Schriftzug an den Wänden des ORF belegt diese Annahme.
Die Polizei bestätigte den Einsatz am Küniglberg – die Störaktion wurde rasch beendet. Es soll zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen oder ORF-Livesendungen bestanden haben. Auch der Betrieb im ORF-Newsroom wurde nicht unterbrochen.
Erst vor wenigen Wochen war eine Gruppe ebenfalls propalästinensischer Aktivisten in das ORF-Landesstudio in Tirol eingedrungen und hatte am Dach Palästina-Fahnen gehisst und gegen die ihrer Ansicht nach nicht objektive Berichterstattung protestiert. Die nicht angemeldete Demonstration hatte einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst – neun Personen wurden abgeführt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.