Gaza-Aktivisten dringen in Newsroom des ORF ein

Am Donnerstag ist es laut „Krone“-Informationen zu einer Störaktion durch propalästinensische Aktivisten am Küniglberg gekommen. Diese drangen in den Newsroom am ORF-Mediencampus ein und randalierten dort lautstark. Die Polizei hatte den Protest nach kurzer Zeit aufgelöst und die Aktivisten vom Gelände begleitet.