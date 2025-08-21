Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Alter von 85

Mutter von Schlagerstar Mross starb überraschend

Society International
21.08.2025 20:14
Stefan Mross hat mit seiner Mutter eine enge Vertraute verloren
Stefan Mross hat mit seiner Mutter eine enge Vertraute verloren(Bild: Agentur Wehnert / Action Press / picturedesk.com)

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Mutter des Volksmusiksängers Stefan Mross an Demenz litt – nun ist die 85-Jährige in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Mross soll der Trauerfall unerwartet getroffen haben. 

0 Kommentare

Der Schlagerstar und seine Mutter hatten ein sehr enges Verhältnis. Stefanie habe zu seinen größten Unterstützerinnen gezählt und war auch oft bei seinen Fernsehsendungen anwesend. Konnte sie nicht dabei sein, ließ er ihr schon des Öfteren Grüße über den Bildschirm ausrichten. 

Mross zuversichtlich nach Umzug von Mama in Altersheim
Es traf Mross daher hart, als er im Herbst 2024 die Entscheidung treffen musste, Stefanie von einer Tagespflege-Klinik in eine Seniorenresidenz umzusiedeln. Der Schritt fiel ihm damals nicht leicht, er zeigte sich aber auch zuversichtlich: „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause.“

Lesen Sie auch:
„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross
Sendung lief weiter
Zuschauerin stirbt während Show von Schlagerstar
07.07.2025
War beste Freundin
Woitschack rechnet mit Mross und seiner Neuen ab
31.01.2025

Mross: „Lebt in ihrer eigenen Welt“
Trotz seiner erfolgreichen Karriere in der Welt der Volksmusik fand er regelmäßig Zeit, seine Mutter zu besuchen, um sich mit ihr auf der Terrasse zu sonnen und ihr nach der Diagnose beizustehen. Ich denke, für das Umfeld ist es schwieriger als für den Demenzkranken selbst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, aber hat ihren Humor nicht verloren“, erklärte er im Vorjahr. 

Es ist noch unklar, ob Mross am Wochenende wie gewohnt seine Sendung „Immer wieder sonntags“ moderieren kann. Es wird gemunkelt, dass seine Schlagerkollegin Uta Bresan für ihn einspringen könnte, damit er genug Zeit und Ruhe hat, um um seine Mutter zu trauern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.679 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
151.343 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
140.367 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1306 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1165 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Society International
Im Alter von 85
Mutter von Schlagerstar Mross starb überraschend
Plötzlich erblindet!
Austin Butler: „Ich dachte, ich würde sterben“
Trauriger Grund
„Dawson‘s Creek“-Stars feiern Wiedervereinigung
Ricky Schroder
„Der kleine Lord“ feierte Traumhochzeit am Meer
Vorfreude steigt
Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf