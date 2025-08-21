Mutter von Schlagerstar Mross starb überraschend

Mross zuversichtlich nach Umzug von Mama in Altersheim

Es traf Mross daher hart, als er im Herbst 2024 die Entscheidung treffen musste, Stefanie von einer Tagespflege-Klinik in eine Seniorenresidenz umzusiedeln. Der Schritt fiel ihm damals nicht leicht, er zeigte sich aber auch zuversichtlich: „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause.“