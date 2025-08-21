Mutter von Schlagerstar Mross starb überraschend

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Mutter des Volksmusiksängers Stefan Mross an Demenz litt – nun ist die 85-Jährige in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Mross soll der Trauerfall unerwartet getroffen haben.
Der Schlagerstar und seine Mutter hatten ein sehr enges Verhältnis. Stefanie habe zu seinen größten Unterstützerinnen gezählt und war auch oft bei seinen Fernsehsendungen anwesend. Konnte sie nicht dabei sein, ließ er ihr schon des Öfteren Grüße über den Bildschirm ausrichten.
Mross zuversichtlich nach Umzug von Mama in Altersheim
Es traf Mross daher hart, als er im Herbst 2024 die Entscheidung treffen musste, Stefanie von einer Tagespflege-Klinik in eine Seniorenresidenz umzusiedeln. Der Schritt fiel ihm damals nicht leicht, er zeigte sich aber auch zuversichtlich: „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause.“
Mross: „Lebt in ihrer eigenen Welt“
Trotz seiner erfolgreichen Karriere in der Welt der Volksmusik fand er regelmäßig Zeit, seine Mutter zu besuchen, um sich mit ihr auf der Terrasse zu sonnen und ihr nach der Diagnose beizustehen. Ich denke, für das Umfeld ist es schwieriger als für den Demenzkranken selbst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, aber hat ihren Humor nicht verloren“, erklärte er im Vorjahr.
Es ist noch unklar, ob Mross am Wochenende wie gewohnt seine Sendung „Immer wieder sonntags“ moderieren kann. Es wird gemunkelt, dass seine Schlagerkollegin Uta Bresan für ihn einspringen könnte, damit er genug Zeit und Ruhe hat, um um seine Mutter zu trauern.
