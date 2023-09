Darf man über die Toten doch schlecht reden?

Nur Gutes über die Toten zu sagen, ist gar nicht möglich. Und zwar deshalb: „De mortuis nil nisi bene“,forderte schon vor 2500 Jahren Chilon von Sparta, einer der sieben Weisen des antiken Griechenlands, und er begründete seinen berühmten Satz damit, dass sich die Toten gegen Angriffe post mortem nicht mehr wehren oder rechtfertigen könnten. Sofern man seinen Lehrsatz daher wörtlich befolgt - also: nichts über die Verstorbenen zu sagen außer Gutes - so bleiben der Nachwelt am offenen Grabe nur zwei Möglichkeiten: Nur Gutes über den Toten zu reden oder komplett zu schweigen. Was von beidem sollten wir tun?