KI an Schulen: UNESCO fordert Reglementierung

Die UNESCO hat Regierungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz in Schule und Bildung zu einer Reglementierung in ethischer und pädagogischer Hinsicht aufgerufen. Nötig sei ein auf den Menschen ausgerichteter Ansatz und die Schulung der Lehrenden, erklärte die UNO-Bildungsorganisation am Donnerstag in Paris.