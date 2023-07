UNESCO warnt vor übermäßigem Technologie-Einsatz

"Die digitale Revolution birgt ein unermessliches Potenzial, aber ebenso wie vor der Regulierung dieser Entwicklung in der Gesellschaft gewarnt wurde, muss auch die Art und Weise, wie sie in der Bildung genutzt wird, berücksichtigt werden. Ihr Einsatz muss zu besseren Lernerfahrungen und zum Wohlbefinden von Schülern und Lehrern führen, nicht zu deren Nachteil“, sagte UNESCO-Generaldirekorin Audrey Azoulay anlässlich der Veröffentlichung des neuen globalen Bildungsmonitoringberichts. Die Bedürfnisse der Lernenden müssten an erster Stelle stehen und die Lehrkräfte unterstützt werden. „Online-Verbindungen sind kein Ersatz für menschliche Interaktion“, so Azoulay.