Microsoft meldet KI-Rucksack in USA zum Patent an

So könnte der mit einer Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, Netzwerkschnittstelle, Prozessor und Speicher ausgestattete Rucksack beispielsweise beim Skifahren nach einem Scan der Umgebung darüber Auskunft geben, ob die gewünschte Route in Blickrichtung befahrbar ist, oder beim Einkaufen automatisch die Preise von Artikeln analysieren und beispielsweise mit jenen in anderen Geschäften vergleichen.