Die Deutschen sind also die neuen Griechen

Die wahren Sensationen sind in manchen Medien gut versteckt. Im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ war der/dem Autorin/Autor unter der Schlagzeile „Top-Ökonom sieht Rezession positiv“ die vermeintlich gute Nachricht nicht einmal sechzig Zeilen beziehungsweise eine Drittelseite wert. Zum Vergleich: Eine Umfrage unter Schülern und an Schulen über die Zustände in den Toilettenanlagen deutscher Bildungseinrichtungen schaffte es in dem Magazin auf eine ganze Seite - gemeint waren dabei Verwahrlosung und Verschmutzung der hoffentlich zumindest stillen Orte.