„Ich warte eigentlich selten vor der Haustüre“

„Krone“: Frau Stelzer, Sie sind 25 Jahre verheiratet, haben zwei Kinder - wie war das erste Date?

Bettina Stelzer: Wir haben uns bei einem Studentenfestl in Linz kennengelernt. Das erste Date war ein Spaziergang am Freinberg mit anschließendem Mittagessen. Es war nett, aber mitgebracht hat er nichts. Also so romantisch war’s dann auch wieder nicht. Aber sein Heiratsantrag war klassisch auf Knien unter dem Weihnachtsbaum, mit dem Ring in der Hand.