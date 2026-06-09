Zweitägiger Prozess um tödlichen Felssturz startet

Auch Vater eines Verunglückten angeklagt

Geklärt werden muss, ob sie hätten absehen können, dass der 3000-Kubikmeter-Felsen, der sich im Februar 2023 löste, so locker saß, dass er von alleine abgehen würde. Unter den Felsmassen wurden zwei Personen, ein 64-Jähriger und ein 31-Jähriger – letzter war Junior-Chef des Unternehmens – begraben. Sein Vater muss sich auch verantworten.