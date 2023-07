Web-Erfinder Berners-Lee fordert private KI

Der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee, hat sich für ein Alternativkonzept bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eingesetzt, um die Privatsphäre der Anwender besser zu schützen. Der Textroboter ChatGPT und vergleichbare KI-Anwendungen würden derzeit durch deren Nutzung immer mehr Infos der User lukrieren, was letztlich allein den großen Tech-Konzernen zugutekomme, kritisierte Berners-Lee am Donnerstag zum Auftakt der Entwicklerkonferenz „WeAreDevelopers“ in Berlin.