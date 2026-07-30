13-Jähriger prallt nach Sprung gegen einen Baum

Ein Downhillunfall in einem Bikepark im Salzburger Land endete am Mittwoch für einen 13-jährigen Tschechen im Krankenhaus. Der Jugendliche fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Bike auf einer Strecke mit hohem Schwierigkeitsgrad talwärts. Nach einem Sprung kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum.