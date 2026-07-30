13-Jähriger prallt nach Sprung gegen einen Baum

Ein 13-jähriger Tscheche wurde am Mittwoch bei einem Downhillunfall in einem Bikepark im Salzburger Land verletzt. Der Jugendliche kam nach einem Sprung von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Ein Notarzthubschrauber flog ihn ins Uniklinikum Salzburg.
Ein Downhillunfall in einem Bikepark im Salzburger Land endete am Mittwoch für einen 13-jährigen Tschechen im Krankenhaus. Der Jugendliche fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Bike auf einer Strecke mit hohem Schwierigkeitsgrad talwärts. Nach einem Sprung kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum.
Mehrere andere Downhillbiker beobachteten den Unfall und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen.
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