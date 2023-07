Entdecken Sie die Geheimnisse von Sibenik-Knin

Tauchen Sie ein in ein Unterwasser-Wunderland

Machen Sie sich auf den Weg zum Nationalpark Kornati, einem faszinierenden Archipel mit 140 atemberaubenden Inseln und Inselchen. Schlüpfen Sie in Ihre Schnorchelausrüstung und tauchen Sie ein in ein Unterwasser-Wunderland, in dem farbenfrohes Meeresleben um Sie herum wie lebendiges Konfetti wirbelt. Beobachten Sie neugierige Fische, die verspielt umherschwimmen, und mit etwas Glück erhaschen Sie einen Blick auf eine anmutige Meeresschildkröte, die elegant durch die Strömungen gleitet. Der Nationalpark Kornati ist ein wahres Zeugnis für die Magie, die unter den Wellen verborgen liegt.