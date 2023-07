Zu Hause ist es für Frauen am gefährlichsten

Das Motiv für den Mord an einer 62-Jährigen in Eberndorf gibt weiter Rätsel auf. Denn der dringend tatverdächtige Partner schweige noch immer eisern, so Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse. Wie berichtet, soll der Mann die Frau und Mutter seines Kindes mit einem Stanleymesser regelrecht hingerichtet haben - die beiden Holländer waren 25 Jahre verheiratet, lebten dann trotz Scheidung wieder zusammen in Kärnten. Diese grausame Bluttat war die Spitze des Eisberges bei Partnerschaftsdelikten.