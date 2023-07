Mord in Kärnten: Frau in eigener Wohnung erstochen

Mann wollte sich selbst umbringen

Dass der Unfall mit einem Mord zusammenhängt, das wussten die Beamten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Erst um 5.12 Uhr gab es dann die erste Erkenntnis. Die 40-jährige Tochter des Opfers schlug Alarm und erstattete Anzeige, dass sie von ihrem Vater eine Nachricht bekommen habe, in der stand, dass er und seine Lebensgefährtin bei Erhalt der Nachricht nicht mehr am Leben sein würden. Eine Polizeistreife hielt daraufhin am Wohnsitz des Mannes, Kreuzberglweg in Eberndorf, Nachschau und konnte die tote Frau vorfinden. Erst zu diesem Zeitpunkt stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Verfasser der Nachricht um den 69-jährigen Verunfallten handelt.