Wie die Notenbanken Währungskurse beeinflussen

Euro-Höhenflug

Im letzten Herbst war ein Euro weniger als einen Dollar wert. Das lag daran, dass die Zinsen in Europa (zu) niedrig waren. Das hat sich mittlerweile wieder geändert. In den letzten Wochen hat die Gemeinschaftswährung sogar einen Höhenflug gestartet und ist mittlerweile wieder bei über 1,12 Dollar. Die praktischen Auswirkungen für uns sind aber gering, weil wir innerhalb der Eurozone leben. Ein bisschen dämpft ein starker Euro die Spritpreise, weil Öl in Dollar notiert und billiger eingekauft werden kann.