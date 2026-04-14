Die Euro-Rechte in der Defensive?

Und was die Signalwirkung auf die rechtspopulistischen Parteien in Europa, auch auf die heimischen Freiheitlichen, betrifft, so dürfte diese sich in Grenzen halten. Auch die Abwahl der polnischen PiS-Partei unter ihrem starken Mann Jaroslav Kaczynski konnte den weiteren Aufstieg der Rechten in den anderen EU-Staaten nicht wirklich bremsen. Und noch etwas wird übersehen: Im ungarischen Parlament sitzen nunmehr ausschließlich rechte Parteien. Die Linke gibt es gar nicht mehr.