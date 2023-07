DSG Ferlach stieg mit Coach aus eigenem Stall auf

Als DSG Ferlach in der 23. Runde Kontrahent Tainach klar mit 3:0 schlug, war klar: Die Rosentaler sind am Weg in die Unterliga. „Dann waren wir sieben Punkte vorne und haben es voll durchgezogen“, jubelt Sportchef Ferdinand Ogris über die 32 Punkte in der Rückrunde. Am Ende baute Ferlach den Vorsprung sogar auf zehn Punkte aus.