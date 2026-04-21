So finden Kinder den Spaß am Lesen und an Büchern

Rund um den Welttag des Buches am 23. April rücken wir die Freude am Lesen in den Mittelpunkt. Wie wird Kindern schon früh die Freude am Lesen vermittelt?
Wann haben Sie sich zuletzt Zeit genommen, sich mit einem Buch gemütlich auf die Couch zu setzen und bewusst die Sprache zu genießen? Rund um den Welttag des Buches am 23. April steht dieses Thema diese Woche bei uns im Mittelpunkt. In Kärnten gibt es 48 öffentliche Bibliotheken und 154 Schulbibliotheken sowie zwölf Bibliotheken aus dem wissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Bereich. Die Bibliothek der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist für Studierende und registrierte Nutzer gar 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet.
Kostenlose „Buchstart-Tasche“ und Lesevideos
Das erste eigene Buch ist etwas ganz Besonderes, deshalb hat der Bibliotheksverband Kärnten eine besondere Aktion: „Eines unserer großen Projekte ist ,Buchstart Kärnten’. Es ist ein Projekt der frühen Leseförderung: In teilnehmende Bibliotheken gibt’s Buchstarttaschen mit Infomaterial und dem Pappbilderbuch ,Was mag die Maus?‘. Und dazu werden in den Bibliotheken Leseanimations-Veranstaltungen für zwei- bis vierjährige Kinder angeboten“, informiert Hanne Koboltschnig vom Bibliotheksverband.
Lesevideos mit Christian und Theo
Auch uns von der Kärntner „Krone“ liegt es am Herzen, schon jungen Menschen den Spaß am Lesen zu vermitteln. Mit unserer Aktion „Abenteuer Lesen“ veröffentlichen wir jeden Monat Lesevideos auf www.kidskrone.at.
Leseonkel Christian und Lesefuchs „Theo“ präsentieren dabei zwei Bücher und wollen mit lustigen und spannenden Themen Lust aufs Lesen machen. Ebenso besucht das Duo regelmäßig Schulen, um dort vorzulesen. Vergangene Woche waren wir zu Gast in der Volksschule Finkenstein.
„Ich hab’ schon alle Buchstaben gelernt – beim scharfen S tu’ ich mir jedoch ein bisserl schwer. Am meisten mag’ ich Pferdegeschichten – die sind so interessant“, hat uns die achtjährige Lara erzählt.
Wenn Theo und Christian auch in Ihrer Schule eine spannende Lesung halten sollen, schreiben Sie an theo@krone.at. Lassen Sie uns gemeinsam die Freude am Lesen wecken und weitertragen.
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