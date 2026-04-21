So finden Kinder den Spaß am Lesen und an Büchern

Wann haben Sie sich zuletzt Zeit genommen, sich mit einem Buch gemütlich auf die Couch zu setzen und bewusst die Sprache zu genießen? Rund um den Welttag des Buches am 23. April steht dieses Thema diese Woche bei uns im Mittelpunkt. In Kärnten gibt es 48 öffentliche Bibliotheken und 154 Schulbibliotheken sowie zwölf Bibliotheken aus dem wissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Bereich. Die Bibliothek der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist für Studierende und registrierte Nutzer gar 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet.