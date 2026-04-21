Leerstände: Stirbt Klagenfurter Innenstadt aus?

Donnerstag Neueröffnung in der Kramergasse

Einige neue Läden haben aufgemacht, am Donnerstag sperrt in der Kramergasse etwa das Geschäft „La Toledo“ auf. Dort kann man Handtaschen, Lederjacken und Accessoires kaufen. Die Inhaber Mario und Antonio sind aus Neapel, derzeit leben sie in Tarvis. „Das Geschäftsleben in Kärnten kennen wir gut. Denn es ist schon das insgesamt achte Geschäft, das wir hier aufsperren. Drei sind in der benachbarten Wienergasse in Klagenfurt, zwei in Villach, eines in Velden“, erzählt Mario.