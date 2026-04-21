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Politik ist gefordert

Leerstände: Stirbt Klagenfurter Innenstadt aus?

Kärnten
21.04.2026 10:00
Am Alten Platz stehen bald fünf aufeinanderfolgende Geschäfte leer.
Am Alten Platz stehen bald fünf aufeinanderfolgende Geschäfte leer.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Leerstand ist ein großes Problem in Klagenfurt, nach dem Neuen Platz stirbt auch der Alte Platz langsam aus. Bald stehen fünf aufeinanderfolgende Läden leer.

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Die Innenstädte in Österreich klagen fast alle über Leerstände, auch in Klagenfurt sieht die Situation nicht rosig aus. Am Alten Platz sterben immer mehr Läden weg. Rund um das Geschäft „Oh! My Shoes“ stehen bald fünf Läden leer. Auch das benachbarte Kaffeehaus „Da Vinci“ hat die Läden für immer heruntergelassen.

Bei Calzedonia oder DM ist ebenso Schluss, eine weitere Parfümerie hört auf, die Galerie steht schon seit zwei Jahren leer. „Es gibt einfach keine Frequenz mehr. Es ist nichts mehr los in Klagenfurt. Ich bin jetzt acht Jahre in der Innenstadt, die Ausgaben fressen mich mittlerweile auf“, klagt Gennaro Guagliardi von „Oh! My Shoes“.

„Nichts mehr los in der Innenstadt“
„Man muss zum Einkaufen einfach nicht mehr in die Stadt. Es gibt beispielsweise auch in der Völkermarkter Straße alle Geschäfte. Das merkt man.“ In Zeiten der Koralmbahn ist die Politik gefordert. Denn sonst bleiben die Gäste aus. Leere Geschäfte will keiner haben.

Der Alte Platz stirbt an Geschäften leider aus.
Der Alte Platz stirbt an Geschäften leider aus.(Bild: Christian Tragner)
Auch am Neuen Platz sind sehr viele Läden leer.
Auch am Neuen Platz sind sehr viele Läden leer.(Bild: Christian Tragner)
Mario und Antonio eröffnen am Donnerstag „Via Toleda“ in der Kramergasse.
Mario und Antonio eröffnen am Donnerstag „Via Toleda“ in der Kramergasse.(Bild: Christian Tragner)

Wirtschaftsstadtrat Julian Geier (ÖVP) sieht die Verantwotung nicht nur bei ihm: „Ich kenne das Problem. Wir brauchen auch das Land, um den Leerstand zu lösen.“ Neue Förderrichtlinien müssen her, die man an Graz anpassen könnte. Rund 100 Geschäftsflächen standen noch vor einem Jahr in Klagenfurt leer, nun sind es 70. Das sei ein positives Signal. Allerdings stehen von den 70 Flächen nur 26 tatsächlich kurzfristig zur Vermietung. Viele Parteien fordern eine landesweite Leerstandsabgabe.

Donnerstag Neueröffnung in der Kramergasse
Einige neue Läden haben aufgemacht, am Donnerstag sperrt in der Kramergasse etwa das Geschäft „La Toledo“ auf. Dort kann man Handtaschen, Lederjacken und Accessoires kaufen. Die Inhaber Mario und Antonio sind aus Neapel, derzeit leben sie in Tarvis. „Das Geschäftsleben in Kärnten kennen wir gut. Denn es ist schon das insgesamt achte Geschäft, das wir hier aufsperren. Drei sind in der benachbarten Wienergasse in Klagenfurt, zwei in Villach, eines in Velden“, erzählt Mario.

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