Rechte Wutpolitiker und ihre überforderten Gegner

Stellen Sie sich vor, ein Politiker der rechtesten Partei im Parlament schafft es erstmals bei einer sehr regionalen Wahl in eine Regierungsposition auf Gemeinderatsebene. Eine Woche später gelingt einem anderen aus der Rechts-außen-Partei die Stichwahl in einem 7800-Seelen-Städtchen. Er wird Bürgermeister. Zeitgleich liegt die Partei auf Platz zwei in den bundesweiten Umfragen. Die Folgen: Fast das ganze Land ist in Aufregung, die gesamte politische und publizistische Elite debattiert geschockt die Frage: Wie konnte es so weit kommen?