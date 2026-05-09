Was hat er den Briten nicht schon alles versprochen, der Polit-Clown Nigel Farage, der das Land in unheiliger Allianz mit dem zweiten Polit-Clown Boris Johnson erfolgreich in den Brexit gelogen hat. Die dreisteste Lüge war, dass Großbritannien pro Woche 350 Millionen Pfund (umgerechnet 405 Millionen Euro) pro Woche in Brüssel abliefern müsse, die künftig – also nach dem Austritt aus der EU – dem dauermaroden Gesundheitssystem zugute kommen würden. Das waren gleich zwei Unwahrheiten auf einmal: Erstens zahlten die Briten nur 190 Millionen pro Woche an die EU (angesichts ihrer Wirtschaftsleistung ein durchaus günstiger Beitrag) und zweitens gab Farage schon am Tag nach der aus seiner Sicht erfolgreichen Brexit-Abstimmung zu, dass es unlauter war, zu behaupten, das Geld würde dem Gesundheitssystem zugute kommen.
Auch alle anderen Behauptungen waren falsch, angefangen mit den erwarteten Super-Handelsabkommen mit den USA und der EU, dem Verbleib im Binnenmarkt, der Reduktion der Migration und dem Versprechen, der Brexit würde keine Arbeitsplätze kosten.
Die Briten scheinen all das wieder vergessen zu haben und glauben Nigel Farage erneut, dass nur er das schwer angeschlagene Land wieder auf Vordermann bringen könne – nach dem Motto: Es lebe der Brexit und seine Verführer.
Anders sind die Wahlergebnisse in weiten Teilen des Landes nicht zu erklären.
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