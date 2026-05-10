Tiroler lief als Obelix für verstorbenen Sohn

Ein Tiroler lief beim Flagship Run des Wings for Life World Run in Wien barfuß in einem 26 Kilogramm schweren Obelix-Kostüm. Der Hintergrund ist sehr traurig: „Ich bin für meinen Sohn und einen guten Freund von ihm gelaufen, weil sie es nicht mehr können. Sie sind heuer im Frühjahr bei einem Unfall gestorben.“