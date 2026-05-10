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Traurige Geschichte

Tiroler lief als Obelix für verstorbenen Sohn

Sport-Mix
10.05.2026 18:30
Beim Flagship Run des Wings for Life World Run in Wien starteten vor Schloss Schönbrunn 13.500 ...
Beim Flagship Run des Wings for Life World Run in Wien starteten vor Schloss Schönbrunn 13.500 Läuferinnen und Läufer.(Bild: Krone KREATIV/Red Bull Content Pool, Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Porträt von Paul Kovaricek
Von Matthias Mödl und Paul Kovaricek

Ein Tiroler lief beim Flagship Run des Wings for Life World Run in Wien barfuß in einem 26 Kilogramm schweren Obelix-Kostüm. Der Hintergrund ist sehr traurig: „Ich bin für meinen Sohn und einen guten Freund von ihm gelaufen, weil sie es nicht mehr können. Sie sind heuer im Frühjahr bei einem Unfall gestorben.“

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Andreas Walser aus Zams erklärte: „Wenn du dir so etwas passierst, kannst du dich entweder eingraben oder weitermachen. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden.“

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