Kein UNO-Pakt in Sicht: Welt erstickt im Plastik

„Die Welt versinkt in immer höheren Kunststoffbergen, doch bis jetzt haben es die Staaten nicht geschafft, die Stopptaste zu drücken. Die Öl- und Plastiklobby hat hier in Frankreich wirklich alle Register gezogen, um einen ambitionierten Plan zu torpedieren. Um die Pariser Klimaziele einzuhalten und die toxischen Auswirkungen von Plastik auf Gesundheit und Umwelt zu reduzieren, muss die Flut aber bereits direkt an der Quelle gestoppt werden. Wenn das nicht gelingt, wird das angestrebte Abkommen scheitern“, so eine enttäuschte Lisa Panhuber. Die Greenpeace-Kreislaufwirtschaftsexpertin war als Beobachterin der letztlich „schmutzigen“ Verhandlungen vor Ort.