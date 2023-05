Linke Träumer, rechte Träumer

Die Wahl in der Türkei hat die heimischen Stimmengänge schon wieder vergessen lassen. Da war doch ein junger Kommunist in Salzburg zum überraschenden Beliebtheits-Typ geworden. Aus dem Stand in der Kulturmetropole Stadt Salzburg zur Nummer zwei aufzusteigen, nicht schwach. Kay-Michael Dankl versprach „Leistbares Wohnen“ sowie „Helfen statt Kassieren“. Das klingt famos. Aber, war da nicht noch etwas?