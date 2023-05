Die schwarz-blaue Achse in den Bundesländern

Nun werden also alle drei Bundesländer im nördlichen Bereich der Republik schwarz-blau regiert - wenn die Verhandlungen in Salzburg zu einem positiven Ergebnis führen. Eine Liebesheirat war das nicht, hat die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner freimütig bekannt, als sie mit FPÖ-Chef Landbauer die Koalitionsvereinbarung abschloss. Auch Wilfried Haslauer wird wohl kaum den politischen „Sugar Daddy“ für Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek spielen. Und wie weit die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ in Oberösterreich von inniger Freundschaft zwischen Landeshauptmann Stelzer und seinem blauen Vize Haimbuchner getragen ist, weiß man nicht.