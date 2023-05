Smarte Bremse kommt ohne Leitungen und Flüssigkeit

Ab 2028 soll die sogenannte smarte Bremse in Serie gehen, als 100-prozentiges Brake-by-wire-System. Moment mal, gibt es das nicht bereits? Im Ansatz: Bei Brake-by-Wire-Bremsen moderner Autos funktioniert nur die Parkbremse elektrisch. Der Fahrer betätigt einen Schalter im Cockpit, worauf zwei an den hinteren Bremssätteln montierte Stellmotoren, sogenannte Aktuatoren, die Beläge an die Scheiben pressen. Ansonsten schickt der Fahrer mit seinem rechten Fuß das elektrische Signal nur an den Bremskraftverstärker. Ab hier finden mechanische Vorgänge statt, bis zum Moment, an dem die Bremsbeläge zupacken.