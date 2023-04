Prognose: Chipumsatz fällt 2023 um elf Prozent

Bosch will US-Chiphersteller TSI Semiconductors übernehmen

So kündigte der deutsche Automobilzulieferer Bosch am Mittwoch denn auch an, sein Geschäft mit Halbleitern auszuweiten und dafür Teile des US-Chipherstellers TSI Semiconductors zu übernehmen. Beide Firmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Zu finanziellen Einzelheiten der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.