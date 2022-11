Infineon erwartet anhaltende Halbleiter-Knappheit

Infineon-Chef Jochen Hanebeck rechnet mit einer anhaltenden Knappheit bei Leistungshalbleitern. Grund dafür sei der Ausbau der erneuerbaren Energien und die steigende Zahl an Elektroautos, sagte Hanebeck am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des deutschen Halbleiterherstellers, der in Österreich unter anderem mit einem großen Werk in Villach in Kärnten vertreten ist.