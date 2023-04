Die blaue Tonalität und die 1920er-Jahre

Das politische Hausherren-Sterben hat also in Salzburg seine Fortsetzung gefunden. So wie zuvor in Tirol, in Niederösterreich und in Kärnten wurde der regierende Landeshauptmann abgestraft. Dennoch bleibt Wilfried Haslauers ÖVP mit 30 Prozent die stärkste Partei im Lande und kann sich somit die Koalitionspartner aussuchen. Von der Anzahl der Mandate her hat Haslauer tatsächlich drei Optionen, er kann mit der Sozialdemokratie allein eine Verlierer-Koalition bilden, aber auch eine Dreier-Variante mit SPÖ und den Grünen. Dem Wähler-Auftrag am ehesten entsprechen würde allerdings eine Mitte-rechts-Koalition mit dem eigentlichen Gewinner dieser Landtagswahl, mit den Freiheitlichen unter Marlene Svazek.