Erstes Vergleichstool für Ladetarife gestartet

Mit dem sogenannten Ladekompass des ÖAMTC bekommt man die Antwort in der Sekunde, tagesaktuell. Dazu gibt man nur den Namen des Betreibers und die Ladeleistung der Station in die neue App ein. Welche Tarife funktionieren dort, wie setzen sie sich in Hinblick auf ihre Preisgestaltung und Struktur zusammen, welche weiteren Bedingungen sind zu beachten. „Ein derart einfacher und umfassender Vergleich war bisher nicht möglich“, sagt Markus Kaiser, E-Mobilitäts-Experte des Klubs.