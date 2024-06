Eingesperrtes Opfer ist wieder zurück in Schule

Im Fall der mutmaßlichen Freiheitsentziehung und Nötigung einer 15-jährigen Schülerin durch mehrere Klassenkollegen bei einer Projektwoche des Linzer Privatgymnasiums Aloisianum in Assisi (Italien) werden immer mehr erschütternde Details bekannt. „Wer locht als erster ein?“, soll einer der vier Hauptverdächtigen provokant in die Runde gefragt haben, nachdem die Burschen (alle 16) das Mädchen gegen dessen Willen gepackt, in ein Hotelzimmer gezerrt und eingesperrt haben sollen.