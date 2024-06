Acht Jugendliche traten Mädchen (8) ins Gesicht

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern). „Bild“-Informationen nach trafen die beiden Schwestern in einem Hof auf eine Gang von etwa 20 Jugendlichen. Zuerst hätten diese die Mädchen beschimpft, dann seien sie handgreiflich geworden.