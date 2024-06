„Frankreich zockt – das ist kein Nachteil“

Deschamps hat Qual der Wahl

Was vom Vize-Weltmeister wohl nicht allzu viel sein wird. Das Grippewellchen in der „Équipe Tricolore“ ist verflogen, Teamchef Deschamps hat die Qual der Wahl. Bei der gestrigen Pressekonferenz war Österreich kaum Thema, ging es um den Rechtsruck in Frankreich, die Neuwahlen. Lenkt die Diskussion ab? „Über was sie reden, ist mir egal“, winkt Laimer ab. „Wir schauen auf uns. Wichtig ist, dass wir unser Gesicht auf dem Platz zeigen.“